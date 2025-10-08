08 Октября 2025
Общество Приморский край Хабаровский край
Фото: Следственный комитет РФ

На торги выставили квартиру Сергея Фургала во Владивостоке

Во Владивостоке выставлена на торги квартира экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Недвижимость продается Росимуществом на основании постановления ФССП, передает РИА Новости.

Квартира располагается на улице Басаргина. Общая площадь – 76,9 кв. метров. Стартовая цена – 20 млн 146 тыс. руб. Шаг аукциона составит 202 тыс. руб. Торги состоятся 6 ноября.

Сейчас в квартире зарегистрирован один человек, в документах есть отметки о запрете регистрации, а также две записи об аресте имущества. Также на жилье висят коммунальные долги общей суммой почти 200 тыс. руб.

В декабре 2024 года Индустриальный районный суд Хабаровска по иску Генпрокуратуры РФ взыскал 8,596 млрд руб. с Фургала и ряда компаний. По версии надзорного ведомства, средства экс-губернатор незаконно заработал, находясь в должности главы Хабаровского края с 2007 по 2020 год. В этот период Фургал получал доход от доверенных лиц через коммерческие предприятия, связанные с отраслью обработки отходов и лома черных металлов.

В феврале 2023 года Фургала приговорили к 22 годам лишения свободы. Присяжные признали его виновным в организации убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Эпизоды относятся к 2004-05 гг. Сам Фургал вины в этих преступлениях не признал и считает дело политически мотивированным.

Второе уголовное дело в отношении Фургала - о хищении активов "МСП Банка" в составе организованной группы - находится на рассмотрении в Бабушкинском суде Москвы.

