Обвинение попросило для Фургала 25 лет тюрьмы

Обвинение попросило для бывшего руководителя Хабаровского края Сергея Фургала 25 лет колонии строгого режима с учетом первого приговора и нового по делу о хищении активов "МСП Банка".

Кроме того, бывшему губернатору попросили назначить штраф в 11 млн руб. Конкретно по этому делу обвинитель попросил приговорить Фургала к 22 годам тюрьмы. Однако после суммирования сроков по законодательству ему грозит 25-летний срок заключения, сообщает РИА Новости.

В феврале 2023 года Фургала приговорили к 22 годам лишения свободы. Присяжные признали его виновным в организации убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Эпизоды относятся к 2004-05 гг. Сам Фургал вины в этих преступлениях не признал и считает дело политически мотивированным.