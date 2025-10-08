Росавиация прогнозирует потерю авиапарками более 500 самолетов до 2030 года

Из авиапарка авиаперевозчиков России могут выбыть 339 самолетов и 200 вертолетов.

Как заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, это может случиться до 2030 года. По его словам, это возможно, если ситуация будет развиваться по пессимистичному прогнозу. Сегодня авиапарк 76 российских авиакомпаний насчитывает 1 тыс. 135 воздушных судов. При этом 47 самолетов не эксплуатируются.

Из 339 самолетов, которые могут быть выбить, 230 - отечественные, в том числе те, которым 40, 50, 60 лет, и 109 иностранных. Помимо этого, может быть потеряно 200 вертолетов — это 190 отечественных машин и 10 иностранных. Ядров указал, что в настоящее время средний возраст авиапарка в 15 ведущих авикомпаниях РФ составляет около 14 лет. Это существенно ниже многих европейских и американских авиаперевозчиков, сообщает Forbes.

Напомним, пассажиропоток авиакомпаний России в 2028 году в базовом варианте составит 126,7 млн человек - почти на 14% больше по сравнению с фактическим показателем 2024 года. Российской авиаотрасли для роста пассажиропотока не хватает самолетов и аэропортов