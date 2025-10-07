Суд отправил в СИЗО двух фигурантов дела Сулейманова

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу фигурантов дела миллиардера Ибрагима Сулейманова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Фигурантам дела Денису Зейкану и Ахмеду Батырасханову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании иной меры пресечения, не связанной с заключением под стражей.

Ранее Басманный районный суд Москвы арестовал Сулейманова на два месяца. Он не признает вину по уголовному делу об организации двух убийств и одного покушения на убийство. СМИ писали, что проверяется информация о причастности Сулейманова к убийству председателя профсоюзного комитета авиакомпании "Внуковские авиалинии" Геннадия Борисова.