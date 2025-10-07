Названа зарплата, с которой в России приемлемо взять ипотеку

Аналитики посчитали, сколько должен зарабатывать в среднем россиянин, чтобы взять ипотеку и исправно ее выплачивать, при этом не садясь на голодную диету.

Исходя из среднего ипотечного кредита в 5,7 млн руб. на новостройки и 3,7 млн на "вторичку", ежемесячный платеж в среднем составит 95 тыс. руб. в первом варианте и 68 тыс. руб. во втором (при ипотеке на 30 лет). Таковы данные аналитических расчетов портала Банки.Ру.

Далее аналитики придерживаются требований банков: ежемесячный платеж не должен съедать более 50% доходов, а еще лучше, если платеж не будет превышать треть от ежемесячных доходов. Таким образом, для первичного рынка недвижимости приемлемый доход заемщиков должен быть не менее 191 тыс. руб. и не менее 136 тыс. руб. для вторичного.

Ранее эксперты посчитали, сколько месяцев россиянину надо откладывать зарплату полностью, чтобы накопить на минимальный первоначальный взнос по ипотеке. В среднем у жителей крупных городов на это уйдет 14 месяцев.