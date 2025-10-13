В России растет доля проблемных кредитов на покупку квартир в ипотеку

В России доля проблемных кредитов на покупку квартир в ипотеку с начала года выросла на 0,6 п.п. и на 1 сентября составила 1,6%.

Таковы данные Центробанка РФ. Там указали, что показатель начал ухудшаться с конца 2024 года. Ситуация связана с вызреванием кредитов, выданных во время ажиотажного спроса на массовую льготную ипотеку гражданам с высокой долговой нагрузкой.

Регулятор отмечает, что меры по ограничению системных рисков, которые были приняты ранее, позволили заметно улучшить качество выдаваемых жилищных кредитов. Так, во II квартале доля ипотек с низким первоначальным взносом (не более 20%) в общем объеме выдач уменьшилась до 5%, тогда как на пике в IV квартале 2022 года достигала 54%. Меры также позволили банкам своевременно накопить запас капитала, который может покрыть их потенциальные потери, сообщают "Известия".

