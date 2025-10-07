07 Октября 2025
Спорт Свердловская область В России
Фото предоставлено верхнепышминским Дворцом самбо и единоборств

В Верхней Пышме прошел первый турнир по фиджитал-спорту в честь дня рождения Путина

Во Дворце самбо и единоборств в Верхней Пышме прошел первый областной открытый турнир по фиджитал-спорту UralKik, посвященный дню рождения президента России Владимира Путина.

Как сообщили в верхнепышминском Дворце самбо и единоборств, в соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов со всей Свердловской области. Мероприятие организовано при поддержке Федерации компьютерного и фиджитал спорта региона.

"7 октября знаменательная дата для всей страны, день рождения нашего президента. Вместе с единомышленниками мы решили организовать в этот день доброе и значимое событие. Так родилась идея провести первый в России турнир по фиджитал-единоборствам, включив в программу и наше национальное достояние – самбо. Хочу от всей души поблагодарить Владимира Владимировича за все, что он делает для простых людей, для молодежи, за огромный вклад в развитие детского спорта. С днем рождения, уважаемый Владимир Владимирович!", - отметил координатор партийного проекта ВПП "Единая Россия" "Выбор сильных" в Свердловской области Алексей Свалов.

Первый областной открытый турнир по фиджитал-спорту UralKik во Дворце самбо и единоборств в Верхней Пышме(2025)|Фото предоставлено верхнепышминским Дворцом самбо и единоборств

Турнир прошел в дисциплине "двоеборье-единоборство" по таким видам спорта, как киокусинкай каратэ, тхэквондо, самбо, сумо и айкидо. Соревнования включали два этапа: цифровой и физический. На диджитал-этапе участники состязались в компьютерной игре, симулирующей поединок в виртуальной реальности, а на физикал-этапе демонстрировали свои навыки по правилам выбранного единоборства. Побеждает тот, чье мастерство в виртуальном пространстве подкреплено силой и техникой в реальности.

Первый областной открытый турнир по фиджитал-спорту UralKik во Дворце самбо и единоборств в Верхней Пышме(2025)|Фото предоставлено верхнепышминским Дворцом самбо и единоборств

"Вместе с проектом "Выбор сильных" в честь дня рождения нашего президента мы запускаем совершенно новый формат – фиджитал-единоборства. Мы знаем, что дети увлекаются компьютерными играми, и на этом турнире объединили цифровые технологии со спортом. В каком-то смысле мы первооткрыватели дисциплины "двоеборье-единоборство", - подчеркнул организатор мероприятия, директор СШ "Единоборств", двукратный чемпион мира по самбо Тимур Галлямов.

Первый областной открытый турнир по фиджитал-спорту UralKik во Дворце самбо и единоборств в Верхней Пышме(2025)|Фото предоставлено верхнепышминским Дворцом самбо и единоборств

А юные участники турнира признались, что для них особенно почетно выступать на соревнованиях, приуроченных ко дню рождения президента.

Теги: фиджитал-спорт, турнир, Путин, Верхняя Пышма


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

