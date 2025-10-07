Экс-супруг основательницы Wildberries подал иск о порядке общения с детьми

Бывший муж самой богатой женщины России Татьяны Ким подал иск к экс-супруге об определении порядка общения с детьми. В Савеловский районный суд поступило заявление Владислава Бакальчука, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции. "В настоящее время вопрос о принятии иска к производству суда не решен", - добавили в пресс-службе.

У Ким и Бакальчука семеро детей. В 2024 году создательница Wildberries начала бракоразводный процесс, в феврале 2025 года суд расторг брак. Параллельно супруги делили имущество по инициативе Бакальчука, в итоге суд оставил состояние Ким и ее основные активы за ней.