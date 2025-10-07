"Русская община" будет бороться с неадекватными подростками в трамваях Екатеринбурга

"Русская община" займется неадекватными подростками Екатеринбурга, занимающимися дебошем в трамваях. Об этом заявил руководитель местного отделения организации Игорь Черноскутов.

Как передают его слова ЕАН, община уже несколько раз отлавливала неугомонных школьников, нарушающих общественный порядок. К ним также обращаются за помощью в этом вопросе из различных служб, потому было решено "брать ситуацию в свои руки". Взамен создания шок-контента для видео в общественном транспорте, для подростков будут организовывать нормальный досуг - какой именно - не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге водители трамваев могут отказаться работать на маршрутах, курсирующих по микрорайонам Солнечный, Керамика и Вторчермет. Причиной стали подростки, снимающие видео для ряда Telegram-каналов, которые предлагают плату за треш-контент. Из-за этого школьники стали бросаться на людей, залезать на крышу вагона или во вторую кабину водителя. После этого от мэрии в сторону городского УМВД поступило реальное предупреждение об исключении опасных участков из трамвайного маршрута в случае, если проблема не будет решена.

Этой новости предшествовал случай на маршруте №15 5 октября, когда группа подростков начала вести себя неадекватно. При попытке успокоить школьников, один из них достал пневматический пистолет и выстрелил в ногу водителю. Девятиклассника уже задержали и изъяли оружие, возбуждено уголовное дело.