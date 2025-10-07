Песков прокомментировал информацию о якобы сорванной встрече Путина и Зеленского

Кремль не имеет информации о возможной встрече президента России Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским, якобы планировавшейся в апреле 2022 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мне, честно говоря, неизвестно о том, чтобы планировалась встреча", — сказал он.

Ранее бывший советник Зеленского Алексей Арестович* заявил, что на 9 апреля 2022 года была намечена встреча президентов России и Украины для подписания согласованных Стамбульских соглашений, но она была сорвана.

Песков также прокомментировал предложение экс-советника офиса президента Украины по передаче четырех регионов России без признания их российского статуса. "Послушайте, сейчас вряд ли Арестович* способен как-то отражать точку зрения киевского режима", - сказал представитель Кремля РИА Новости.

Ранее в интервью Ксении Собчак Арестович* заявил, что отдал бы России Крым, Севастополь, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, если бы его избрали президентом Украины.

"Я полон решимости сменить направление внутренней и внешней политики Украины. Украина больше никогда не будет представлять угрозы для Российской Федерации со своей территории. Я постараюсь обеспечить такие условия на время своей каденции и заложить преемственность политики", - заявил Арестович*.

*включен в РФ в перечень террористов и экстремистов