Кабинеты труда в школах оснастят не ранее 2028 года

Минимальный перечень оборудования для классов, в которых проводят предметы "Основы безопасности и защиты Родины" и "Труд (технология)", обещают обеспечить не ранее конца 2027 года. Об этом сообщила заместитель министра просвещения РФ Ирина Шварцман.

Она рассказала, что это новые предметы, с этого года началась работа по оснащению классов. В год выделяется по 4 миллиарда рублей федеральных субсидий, которые доводятся до регионов. Те добавляют недостающую сумму, так что к концу 2027 года в каждом кабинете этих предметов должен быть минимальный перечень необходимого оборудования. При этом есть проблема не только в финансировании, но и в масштабе закупок. Поставщики не могли предположить, что будут закупки в таком объеме. Поэтому процесс будет долгим.

Уроки труда формально вернули в школу с 2024 года, но фактически в большинстве школ для их полноценного проведения нет условий и учителей, которые могли бы научить мальчиков работе с инструментом и т.п. К тому же труда в привычном понимании федеральная рабочая программа по предмету "Труд (технология)" не предусматривает.