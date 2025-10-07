Количество жертв отравления алкоголем в Ленобласти выросло с 38 до 45

В Ленинградской области следователи задержали ещё двух фигурантов уголовного дела об отравлении суррогатным алкоголем.

Двое задержанных – представители руководства и бенефициаров коммерческой организации, хранившей в Тосненском районе Ленинградской области изъятую из оборота спиртосодержащую продукцию. Их "взяли" в Москве. Вскоре их могут арестовать. Количество жертв суррогатного алкоголя достигло 45 человек, сообщает СКР.

Следствием установлено, что в сентябре 2025 г. в Сланцевском районе сбывался алкогольный фальсификат, содержавший в составе метиловый спирт. Употребление денатурата привело к гибели и отравлению людей.