Власти Пермского края запретят публикацию данных о беспилотниках и средствах ПВО

Власти Пермского края планируют запретить публикацию и распространение информации о применении беспилотных летательных аппаратов и средств противовоздушной обороны на территории региона. Документ опубликован на сайте правительства региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Под запрет попадают любые фото- и видеоматериалы, размещаемые в СМИ и интернете, которые содержат сведения о: применении беспилотников, включая данные об их типе, месте нахождения, запуска или траектории полета, применении средств противодействия БПЛА, включая системы ПВО и радиоэлектронной борьбы, дислокации и организации службы сил Минобороны и правоохранительных органов, а также расположении объектов военной инфраструктуры.

Запрет не распространяется на информацию, официально публикуемую органами государственной власти и местного самоуправления.

Ранее стало известно о двух случаях атак дронов в Пермском крае. 13 сентября беспилотник пытался нанести удар по одному из предприятий в Губахе, 3 октября была совершена попытка атаковать химический завод в Березниках. Пострадал жилой дом. К счастью, жертв удалось избежать.