Запрет на публикацию сведений о БПЛА начал действовать в Прикамье

Запрет на публикацию сведений о беспилотных летательных аппаратах начал действовать в Прикамье, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края.

Соответствующий указ подписал Дмитрий Махонин. Теперь нельзя выкладывать данные о траектории полета, типе дрона, месте падения, атаки и повреждениях. Подробности работы средств ПВО — тоже под запретом.

Наказать нарушителей могут штрафом: до четырех тысяч рублей для граждан, до 300 тысяч — для юрлиц.

Напомним, что аналогичная мера уже действует в некоторых субъектах России.