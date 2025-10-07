07 Октября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Власти Екатеринбурга предупредили полицию о закрытии движения трамваев из-за неадекватных школьников

Администрация Екатеринбурга обратилась в городское УМВД с предупреждением о потенциальном закрытии движения трамваев на определенных участках города в случае, если не будут приниматься меры в отношении неадекватных подростков. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с мэрией, опубликовав соответствующее обращение за подписью замглавы Екатеринбурга Рустама Галямора.

"Дальнейшее усугубление сложившейся ситуации ставит под угрозу безопасность перевозок и стабильность работы городского транспорта, в случае если ситуация не изменится, будем вынуждены приостановить движение трамваев", - говорится в документе.

Обращение мэрии Екатеринбурга в УМВД с предупреждением об остановке движения трамваев из-за неадекватных подростков(2025)|Фото: telegram-канал "Екатеринбург. Главное" / t.me/ekatglavnoe

От полиции просят усилить патрулирование участков трамвайных путей и остановок в районах, где наиболее часто фиксируются случаи хулиганства (Вторчермет, перегоны в Орджоникидзевском районе), провести профилактическую работу с несовершеннолетними, а также наконец рассмотреть материалы по уже зафиксированным случаям и принять установленные законом меры в отношении виновных лиц.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге водители трамваев могут отказаться работать на маршрутах, курсирующих по микрорайонам Солнечный, Керамика и Вторчермет. Причиной стали подростки, снимающие видео для ряда Telegram-каналов, которые предлагают плату за треш-контент. Из-за этого школьники стали бросаться на людей, залезать на крышу вагона или во вторую кабину водителя.

Этой новости предшествовал случай на маршруте №15 5 октября, когда группа подростков начала вести себя неадекватно. При попытке успокоить школьников, один из них достал пневматический пистолет и выстрелил в ногу водителю. Девятиклассника уже задержали и изъяли оружие, возбуждено уголовное дело.

