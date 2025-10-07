07 Октября 2025
Происшествия В России
Фото: Накануне.ru

Среди возможных подельников Сулейманова оказался ранее судимый украинец

Среди четверых арестованных предполагаемых пособников бизнесмена Ибрагима Сулейманова оказался ранее судимый гражданин Украины.

"Среди них – гражданин Украины, уроженец Закарпатской области, который фактически имеет несколько имён. Он долго проживал в России под именем Василий Васильевич Губаль. Потом был осуждён, после освобождения выехал на Украину, где сменил фамилию и имя на Дениса Зейкана", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Под этой фамилией предполагаемый злоумышленник состоял в организованной преступной группе и участвовал в покушении на убийство в 2021 г., организованном, возможно, Сулеймановым.

Ранее Басманный районный суд Москвы арестовал Сулейманова на два месяца. Он не признает вину по уголовному делу об организации двух убийств и одного покушения на убийство. СМИ писали, что проверяется информация о причастности Сулейманова к убийству председателя профсоюзного комитета авиакомпании "Внуковские авиалинии" Геннадия Борисова.

Теги: Ибрагим Сулейманов, Денис Зейкан, убийство


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.10.2025 10:57 Мск В Дагестане задержали троих пособников бизнесмена Сулейманова
Ранее 03.10.2025 19:37 Мск Миллиардер Сулейманов не признает вину по уголовному делу об организации двух убийств и покушения на убийство
Ранее 03.10.2025 10:51 Мск SHOT: Сулейманова проверяют на причастность к убийству председателя профсоюзного комитета "Внуковских авиалиний"
Ранее 03.10.2025 10:20 Мск Baza: В Москве задержали миллиардера Сулейманова

