Среди возможных подельников Сулейманова оказался ранее судимый украинец

Среди четверых арестованных предполагаемых пособников бизнесмена Ибрагима Сулейманова оказался ранее судимый гражданин Украины.

"Среди них – гражданин Украины, уроженец Закарпатской области, который фактически имеет несколько имён. Он долго проживал в России под именем Василий Васильевич Губаль. Потом был осуждён, после освобождения выехал на Украину, где сменил фамилию и имя на Дениса Зейкана", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Под этой фамилией предполагаемый злоумышленник состоял в организованной преступной группе и участвовал в покушении на убийство в 2021 г., организованном, возможно, Сулеймановым.

Ранее Басманный районный суд Москвы арестовал Сулейманова на два месяца. Он не признает вину по уголовному делу об организации двух убийств и одного покушения на убийство. СМИ писали, что проверяется информация о причастности Сулейманова к убийству председателя профсоюзного комитета авиакомпании "Внуковские авиалинии" Геннадия Борисова.