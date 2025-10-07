07 Октября 2025
Уральский ФО
Фото: Victor Velter / Shutterstock

СМИ: Франция в политическом хаосе

Отставка очередного премьер-министра Франции Себастьена Лекорню еще больше усугубила политический кризис и ставит под угрозу способность президента Эммануэля Макрона управлять страной. Страна в политическом хаосе, пишут западные СМИ.
Лекорню стал уже пятым ушедшим премьером с сначала 2024 года, не проработав и месяца. Накануне он объявил неполный состав нового правительства, который был резко раскритикован ведущими оппозиционными политическими силами страны. Как пишет Politico, для Макрона ситуация тоже очень тяжелая. Оппозиционные партии призывают его назначить новые парламентские выборы или самому уйти в отставку.

Французские СМИ назвали произошедшее "ударом грома", так как впервые премьер сложил полномочия всего за несколько часов до первого заседания кабинета в Елисейском дворце и до своей большой политической речи в Национальной ассамблее. При этом Лекорню избежал участи своих предшественников, которым в доверии отказывал парламент. Он ушел сам.

После досрочных парламентских выборов, прошедших прошлым летом, правительство Франции оказалось в зависимости от оппозиции. Многие уже призывают к новым парламентским выборам, а один из лидеров левых Жан-Люк Меланшон также призвал к немедленному рассмотрению предложения об импичменте президенту Макрону.

Марин Ле Пен заявила, что единственное разумное решение — это вернуть слово избирателям, то есть провести перевыборы в парламент. Для Макрона это опасно, так как позиции его сторонников слабы. Сам Макрон пока молчит.

The Independent отмечает, что Макрон напоминает безумца: он назначает премьеров одного за другим, ожидая хорошего результата. Это фарс. Но кроме того, это хаос во второй по величине экономике ЕС и ядерной державе Европы. Другое британское издание The Times опубликовало статью под названием "Президент Макрон — хромая утка, у которой заканчиваются варианты", в которой говорится, что Макрон просто занимается разрушением наследия Шарля де Голля: кабинеты меньшинства один за другим терпят фиаско, политические партии занимаются закулисными интригами, а страна в кризисе.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, политолог Сергей Федоров считает, что назначать четвертого с момента парламентских выборов премьера бессмысленно, так как очевидно, что это не сможет консолидировать парламент. Весьма вероятен роспуск парламента и досрочные парламентские выборы. Иначе преодолеть политический кризис не удастся. Это первый подобный случай в истории Пятой Республики (с 1958 года).

Директора Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина пишет, что без полной перезагрузки политической системы Францию не поднять. Но в Париже должны понять, что подпитка военного конфликта на Украине занимает далеко не последнее место в списке структурных проблем Франции. И нужно начинать думать об интересах собственной страны.

Теги: франция


