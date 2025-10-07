Меркель назвала коронавирус косвенной причиной украинского конфликта

Бывший канцлер Шермании Ангела Меркель заявила, что эпидемия коронавируса косвенно стала причиной начала военного конфликта вокруг Украины.

Она считает, что невозможность прямых переговоров мировых лидеров во время Covid-19 усложнила поиск компромиссов, в том числе и по украинскому вопросу.

"Если нельзя встречаться, если нельзя обсуждать разногласия лицом к лицу, то и новые компромиссы найти невозможно", - заявила политик, сообщает Bild.

Также, по словам Меркель, Польша и прибалтийские страны отказались поддержать инициативу о прямых переговорах с Россией в 2021 году, что "повлияло на дальнейшее развитие событий".