06 Октября 2025
Политика За рубежом
Фото: forumspb.com

Премьер-министр Франции ушел в отставку после оглашения состава его кабинета

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, назначенный всего три недели назад, подал в отставку. Сегодня утром он посетил Елисейский дворец, встретился с президентом Эммануэлем Макроном, и тот принял отставку.

Накануне после долгих консультаций Лекорню представил состав своего правительства. И он был настолько шокирующим и неудачным, что даже партия Макрона "Возрождение" созвала срочное совещание по вопросу что делать с таким кабинетом министров.

На прошлой неделе во французском парламенте обсуждалась другая возможность избавиться от нового главы правительства: социалисты, без которых парламент не может принимать законы, раскритиковали планы Лекорню по сокращению дефицита бюджета. Лидер социалистов Оливье Фор анонсировал вынесение Лекорню и его кабинету вотума недоверия. Но в итоге процедура не понадобилась.

Лекорню сократил число министерских портфелей, немного перетасовал прежних министров, около трети состава заняли новички. Сам он в прежнем кабинете отвечал за оборону, поэтому на пост главы военного ведомства ему понадобилась замена. И она была найдена в лице… бывшего министра экономики.

Пост министра экономики занял бывший министр промышленности и энергетики. Министры иностранных дел, культуры, юстиции и внутренних дел остались на своих постах.

Лекорню был пятым премьер-министром за время второго президентства Макрона (с 2022 года).

Теги: себастьен лекорню, отставка, франция


Мнения из сети