Меркель назвала страны, которые были против переговоров с Россией в 2021-м

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Польша и прибалтийские страны отказались поддержать инициативу о прямых переговорах с Россией в 2021 году, что "повлияло на дальнейшее развитие событий".

По словам Меркель, эти восточноевропейские государства опасались, что у Европы не сформируется единой политики в отношении России.

Меркель заявила, что сейчас "времена изменились", и какую-то единую позицию "для достижения мира" все равно придется занять.

Европе нужно показать реальную сдерживающую силу и поддержать Украину, сказал Меркель в интервью венгерскому изданию Partizan.