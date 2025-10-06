06 Октября 2025
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбуржца, выбросившего 1,5-годовалую дочь с пятого этажа, отправят в психбольницу

Жителя Екатеринбурга отправят на принудительное лечение, признав виновным в убийстве своей 1,5-годовалой дочери. Илья Иванов долгое время избивал ребенка, а 30 декабря выбросил из окна с пятого этажа, от чего девочка скончалась.

Напомним, что трагедии произошла в одной из квартир в Верх-Исетском районе на ул. Посадской. В октябре 2023 года мужчина систематически и с особой жестокостью избивал дочь, чтобы та была послушной. 30 декабря того же года, будучи пьяным, он схватил ребенка с сбросил с балкона пятого этажа. Девочка скончалась через короткий промежуток времени от закрытой черепно-мозговой травмы с развитием травматического отека головного мозга. После этого, родители продолжили свои занятия и не вспоминали о ребенке до 3 января, пока соседи не обнаружили тело в сугробе около подъезда дома.

Ранее семья погибшей девочки рассказала, зачем отец выбросил ее из окна.

Также стало известно, что в день трагедии Иванов приставил нож к горлу жены, работающей продавцом-кассиром, и требовал взять из кассы 100 тыс. рублей. Тогда женщине удалось вырваться и сбежать. Следователи также выяснили, что осужденный совершил разбойное нападение на мужчину в Верх-Исетском районе, похитив у него деньги и имущество на общую сумму свыше 108 тыс. рублей.

Илью Иванова признали виновным сразу по нескольким статьям:

  • пп. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью);
  • пп. "г", "д" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного, с особой жестокостью);
  • ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним);
  • п. "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, с применением насилия);
  • ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище).

Однако, эксперты заключили, что Иванов страдает хроническим психическим расстройством и нуждается в применении принудительного лечения. Свердловский областной суд применил в отношении мужчины принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Теги: Екатеринбург, отец, дочь, окно, психбольница, суд, приговор


