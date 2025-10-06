Обломки БПЛА упали на территории Туапсинского НПЗ

Обломки БПЛА упали на территории Туапсинского НПЗ, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В результате загорелось помещение охраны, ранения получили два человека, их госпитализировали.

Также фрагменты БПЛА упали в селе Дедеркой на территорию частного домовладения. Произошло возгорание, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели минувшей ночью в районе Туапсе и Сочи. Из-за угрозы атаки БПЛА в аэропортах Сочи и Краснодара был введен план "Ковер".

Всего за ночь над различными регионами РФ был сбит 251 беспилотник. 62 из них уничтожены над акваторией Черного моря.