Водители трамваев не хотят работать на маршрутах, обслуживающих Вторчермет и Солнечный, из-за подростков, снимающих треш-контент

В Екатеринбурге водители трамваев могут отказаться работать на маршрутах, курсирующих по микрорайонам Солнечный, Керамика и Вторчермет. Соответствующую аудиоинформацию транслируют в вагонах.

Причиной стали подростки, снимающие видео для ряда Telegram-каналов, которые предлагают плату за треш-контент. Из-за этого школьники стали бросаться на людей, залезть на крышу вагона или во вторую кабину водителя. СМИ сообщают, что 5 октября девятиклассник выстрелил из пневматики в ногу водителю трамвая, пытавшемуся урезонить хулигана. Подросток задержан, водителю не потребовалась госпитализация.

"Дети хулиганят в вагонах, пытаются зацепиться между вагонов, сзади вагона, залезь на крышу, во время движения открывают двери. Если они пытаются залезть во вторую кабину водителя во втором вагоне, пожалуйста, сигнализируйте об этом водителю, сами не пытайтесь остановить, они нападают на людей. В противном случае водители будут отказываться от Вторчермета, Керамики и Солнечного", - говорится в аудиосообщении, опубликованном Telegram-каналом "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

В свою очередь, некоторые Telegram-каналы напротив выражают свой протест и заявляют, что принципиально не будут платить подросткам за треш-видео и поощрять "деградацию поколения". Такое сообщение опубликовал канал "Злой Екатеринбург". В нем также призывают авторов других каналов поступить аналогичным образом, полицию и ПДН проделать большую профилактическую работу в школах и во всех учебных заведениях, а родителей - обратить внимание на жизнь своих детей и наконец заняться их воспитанием, пока все не кончилось трагедией.