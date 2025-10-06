Банки навязывают страховки с наценкой в 18 раз

Банки в России продают клиентам страховки с наценкой в 18 раз.

Об этом следует из материалов Службы финансового уполномоченного (финомбудсмена). Такие продукты часто оформляют вместе с потребительским кредитом. Так, банк "Ак Барс" при заключении кредитного договора подключил заемщика к подобной программе стоимостью 490 тыс. руб. При этом страховщику для оплаты этого полиса финансовая организация передала только 43,6 тыс.

Клиент "Сургутнефтегазбанка" за присоединение к программе коллективного страхования заплатил 905 тыс. руб. при фактической стоимости услуги 60,4 тыс. Похожая практика зафиксирована в АКБ "Металлинвестбанк" - 61,1 тыс. против 3,3 тыс. Аналогичные случаи выявлены в РСХБ, ПСБ и других банках.

Среди других неприемлемых практик — склонение к приобретению услуг третьих лиц. Автомобилистам навязывали программы техподдержки, эвакуации, мелкого ремонта стоимостью от 100 до 360 тыс. руб. Если клиент решал, что передумал и просил вернуть деньги, ему отказывали, ссылаясь на факт оказания услуги в момент подписания договора.

Кроме того, в таких случаях оказывающие услуги компании не упоминаются в договоре с банком, который продал пакет. В результате на просьбу заемщика вернуть деньги кредитор отказывается, заявляя, что он не сторона той сделки, и отвечает только за кредит, сообщают "Известия".

Напомним, российский банковский сектор неплохо чувствует себя даже в условиях замедления экономики. Это следует из аналитического обзора Центробанка России за II квартал текущего года.