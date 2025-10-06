В Совфеде отметили показной характер призыва Зеленского к прекращению огня в небе

Призыв президента Украины Владимира Зеленского к одностороннему прекращению огня в небе сформирован под влиянием внешних сил.

Как сообщила член комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова, он носит показной характер. По ее словам, заявление вряд ли имеет реальное значение. "Думаю, что решения Киева формируются под влиянием внешних сил", - заявила парламентарий.

Она указала, что западные страны, как кураторы Киева, должны сосредоточиться на разработке "конкретных шагов и плана", а не на "формулировании пустых призывов", если хотят урегулирования конфликта, сообщает ТАСС.

Зеленский в своем Telegram-канале попросил об одностороннем прекращении огня в небе. Это произошло после массированного обстрела Украины. Глава государства не уточнил, какая из сторон должна его объявить.

В ночь на 5 октября на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. По данным Минобороны России, ВС РФ нанесли массированный удар при помощи высокоточного оружия большой дальности по предприятиям ВПК Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры.