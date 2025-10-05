05 Октября 2025
Общество Омская область
Фото: t.me/DolmatovOMR

Ветеранов труда и активистов сельских поселений Омского района поздравил Геннадий Долматов на торжественном приёме

На торжественном приёме, посвящённом Дню пожилого человека, прошедшем в Омском районе, прошло чествование ветеранов труда, активистов сельских поселений серебряного возраста. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале глава муниципалитета Геннадий Долматов.

"В зале присутствовали наши земляки, которые, без сомнений, составляют золотой фонд Омского района. Это те самые люди, которые прошли непростой путь, при этом совершая трудовые подвиги, воспитывая новое поколение. Мы приняли от них эстафету и стараемся развивать заложенные ими ценности", - отметил Геннадий Долматов.

(2025)|Фото: t.me/DolmatovOMR

Искренняя любовь к Родине, к своей семье, детям и внукам – это самая большая ценность, самая важная заслуга наших пенсионеров и ветеранов, подчеркнул глава Омского район.

(2025)|Фото: t.me/DolmatovOMR

Он также отметил, что ветераны по-прежнему в строю, а их поддержка важна для всех.

(2025)|Фото: t.me/DolmatovOMR

Геннадий Долматов пожелал заслуженным жителям крепкого здоровья, семейного благополучия и мирного неба над головой.

В торжественной церемонии чествовали юбиляров 2025 года. Глава района вручил поздравительные адреса председателям ветеранских организаций Ачаирского, Комсомольского и Пушкинского поселений - Татьяне Павловне Ремпель, Галине Петровне Годзиной и Владимиру Марковичу Смульскому.

Теги: геннадий долматов, день пожилого человека, омский район, ветераны


