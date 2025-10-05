Безответственных туристов обяжут оплачивать поисковые операции МЧС

Власти Камчатского края внесут в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности туристов. На Камчатке предлагают обязать граждан выплачивать поисково-спасательные мероприятия, если перед походом они не зарегистрировались в МЧС и проигнорировали закрытие маршрута и неблагоприятные погодные условия.

Поводом стала трагедия с участниками восхождения на вулкан Вилючинский. Двое из трех участников группы погибли, выжившую участницу спасателям и медикам пришлось спускать со склона, рискуя собственными жизнями в неблагоприятных погодных условиях. В поисково-спасательной операции участвовало почти 50 человек.

"Группа не была зарегистрирована в МЧС, проигнорировала факт закрытия маршрута, неблагоприятный сезон для покорения Вилючинского вулкана. К сожалению, не первый туристический поход заканчивается трагедией, поэтому поручил принять меры по ужесточению ответственности за организацию и проведение туров с нарушением правил безопасности. Это касается и расследования произошедшего со стороны правоохранительных органов, и внесение необходимых изменений в законодательство. Считаю, что назрела необходимость введения в федеральное законодательство нормы о компенсации расходов на спасательную операцию в случае нарушения правил безопасности организаторами - после ее проведения. Поручил в кратчайшие сроки подготовить и, после согласования с МЧС, внести в Государственную Думу соответствующую законодательную инициативу", - сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

Он напомнил, что все существующие правила восхождений "написаны кровью".

"Надеюсь, данная история послужит уроком для всех туристов, кто в дальнейшем захочет острых ощущений на экстремальных маршрутах Камчатки, и здравый смысл и финансовая ответственность будет предостерегать от риска для здоровья и жизни", - заключил глава региона.