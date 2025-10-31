Пентагон одобрил поставку Украине крылатых ракет Tomahawk

Пентагон одобрил поставку Украине крылатых ракет Tomahawk, окончательное решение примет президент США Дональд Трамп, сообщает CNN со ссылкой на источники.

"По словам трех американских и европейских чиновников, знакомых с ситуацией, Пентагон дал Белому дому добро на поставку Украине ракет большой дальности Tomahawk после того, как было установлено, что это не окажет негативного влияния на запасы США. Окончательное политическое решение остается за президентом Дональдом Трампом", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп вряд ли одобрит продажу ракет Tomahawk союзникам по НАТО для последующей передачи Украине. Газета Financial Times отмечала, что решение Трампа по Tomahawk для Киева теперь, скорее всего, будет отсрочено.

Напомним также, что российская сторона заявила, что поставка Tomahawk не изменит ситуацию на фронте. При этом глава государства Владимир Путин, комментируя сообщения о вероятности снятия ограничений на использование дальнобойного оружия Украиной, а также на возможные поставки подобного оружия стране, заявил, что это попытка эскалации и в случае ударов таким оружием по российским территориям ответ будет "очень серьезным, если не сказать ошеломляющим".