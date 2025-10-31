31 Октября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге состоялось открытие выставочного проекта "Горнозаводской Урал. История становления"

Сегодня в Екатеринбурге, в Музее архитектуры и дизайна Уральского государственного архитектурно-художественного университета, открылась выставка "Горнозаводской Урал. История становления".

На мероприятии посетителей встречают редкие архивные документы, макеты заводов, гравюры и экспонаты, рассказывающие о том, как зарождалась уральская промышленность и как она повлияла на развитие России.

Выставка "Горнозаводской Урал. История становления"(2025)|Фото: Накануне.RU

Выставка "Горнозаводской Урал. История становления"(2025)|Фото: Накануне.RU

Особое внимание среди экспонатов привлекает указ "Правительствующего сената действительному статскому советнику Татищеву о присылке 30 тысяч рублей в Монетную канцелярию" 1736 года, уникальные монеты и платина, которые были изготовлены Монетным двором.

Центральной же композицией мероприятия стали копии указов Петра Великого "О приискании руд и удобных мест для строительства заводов", а также документы Берг-коллегии, где прописаны основные задачи и нюансы заводского строительства. Эти исторические материалы были адресованы Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину — ключевым фигурам в истории освоения Горного Урала.

Выставка "Горнозаводской Урал. История становления"(2025)|Фото: Накануне.RU

Выставка "Горнозаводской Урал. История становления"(2025)|Фото: Накануне.RU

Исполняющий обязанности ректора УрГАХУ Александр Долгов отметил, что представленные для выставки исторические материалы позволяют взглянуть на историю под новым углом.

"Многие документы, представленные на выставке, мы видим впервые — они действительно открывают новые страницы истории. Моё поколение росло, можно сказать, в изоляции от такого глубокого взгляда в прошлое: тогда акцент делался на события после революции, а корни, фундаментальные истоки промышленной культуры Урала, оставались в тени. Сегодня же нам необходим именно глубокий исторический взгляд — в эпоху XVIII века, в этот поистине победный век для России. И здесь мы видим, что стояло за этими победами: умение народа обратить природные богатства на службу человеку.
Важно помнить, что промышленное развитие происходило не только благодаря государству, но и усилиями выдающихся родов меценатов и заводчиков, таких как Демидовы. Они осваивали новые территории, создавая ту основу, на которой вырос современный Урал. Думаю, именно с такого взгляда и начинается подлинное изучение истории — то, что мы стремимся вернуть через исследовательскую и проектную деятельность наших студентов", — отметил ректор.

Выставка "Горнозаводской Урал. История становления"(2025)|Фото: Накануне.RU

Выставка "Горнозаводской Урал. История становления"(2025)|Фото: Накануне.RU

Советник ректора УрГАХУ Александр Стариков подчеркнул, что история — не просто предмет интереса, а часть нашей идентичности.

"XVIII век — это поистине век побед. И на выставке мы видим, что за этими победами стоял труд людей, умевших обратить богатства природы на благо человека. Это была эпоха, когда рядом с государственными инициативами действовали талантливые предприниматели и меценаты — такие, как Демидовы. Их деятельность, порой в соперничестве, порой в сотрудничестве, заложила фундамент промышленного и культурного развития Урала. Думаю, именно с такого осмысления — личного, живого, исследовательского — начинается настоящее изучение истории. И наша задача сегодня — вернуть эту глубину через проектную и исследовательскую деятельность молодёжи", — отметил профессор.

Организаторы уверены, что выставка поможет молодому поколению взглянуть на прошлое не как на далекую хронику, а как на живую часть собственной истории. Через документы и исторические реликвии посетители музея смогут прочувствовать дух эпохи и понять, как зарождалась промышленная деятельность Урала.

Теги: Екатеринбург, Горнозаводской Урал, выставка, УрГАХУ


