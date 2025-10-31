В Екатеринбурге состоялось открытие выставочного проекта "Горнозаводской Урал. История становления"

Сегодня в Екатеринбурге, в Музее архитектуры и дизайна Уральского государственного архитектурно-художественного университета, открылась выставка "Горнозаводской Урал. История становления".

На мероприятии посетителей встречают редкие архивные документы, макеты заводов, гравюры и экспонаты, рассказывающие о том, как зарождалась уральская промышленность и как она повлияла на развитие России.

Особое внимание среди экспонатов привлекает указ "Правительствующего сената действительному статскому советнику Татищеву о присылке 30 тысяч рублей в Монетную канцелярию" 1736 года, уникальные монеты и платина, которые были изготовлены Монетным двором.

Центральной же композицией мероприятия стали копии указов Петра Великого "О приискании руд и удобных мест для строительства заводов", а также документы Берг-коллегии, где прописаны основные задачи и нюансы заводского строительства. Эти исторические материалы были адресованы Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину — ключевым фигурам в истории освоения Горного Урала.

Исполняющий обязанности ректора УрГАХУ Александр Долгов отметил, что представленные для выставки исторические материалы позволяют взглянуть на историю под новым углом.

"Многие документы, представленные на выставке, мы видим впервые — они действительно открывают новые страницы истории. Моё поколение росло, можно сказать, в изоляции от такого глубокого взгляда в прошлое: тогда акцент делался на события после революции, а корни, фундаментальные истоки промышленной культуры Урала, оставались в тени. Сегодня же нам необходим именно глубокий исторический взгляд — в эпоху XVIII века, в этот поистине победный век для России. И здесь мы видим, что стояло за этими победами: умение народа обратить природные богатства на службу человеку.

Важно помнить, что промышленное развитие происходило не только благодаря государству, но и усилиями выдающихся родов меценатов и заводчиков, таких как Демидовы. Они осваивали новые территории, создавая ту основу, на которой вырос современный Урал. Думаю, именно с такого взгляда и начинается подлинное изучение истории — то, что мы стремимся вернуть через исследовательскую и проектную деятельность наших студентов", — отметил ректор.

Советник ректора УрГАХУ Александр Стариков подчеркнул, что история — не просто предмет интереса, а часть нашей идентичности.

"XVIII век — это поистине век побед. И на выставке мы видим, что за этими победами стоял труд людей, умевших обратить богатства природы на благо человека. Это была эпоха, когда рядом с государственными инициативами действовали талантливые предприниматели и меценаты — такие, как Демидовы. Их деятельность, порой в соперничестве, порой в сотрудничестве, заложила фундамент промышленного и культурного развития Урала. Думаю, именно с такого осмысления — личного, живого, исследовательского — начинается настоящее изучение истории. И наша задача сегодня — вернуть эту глубину через проектную и исследовательскую деятельность молодёжи", — отметил профессор.

Организаторы уверены, что выставка поможет молодому поколению взглянуть на прошлое не как на далекую хронику, а как на живую часть собственной истории. Через документы и исторические реликвии посетители музея смогут прочувствовать дух эпохи и понять, как зарождалась промышленная деятельность Урала.