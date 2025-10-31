Песков не стал комментировать публикацию об отмене встречи Путина и Трампа из-за жесткой позиции Москвы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикацию издания Financial Times о том, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште была отменена после того, как Москва прислала меморандум по Украине.

"Я просто всем предлагаю вспомнить те формулировки, которые использовались в сообщении МИД России и Госдепартамента по итогам разговора Лаврова и Рубио", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что там были "совсем другие формулировки и совсем другие оценки", передает ТАСС.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Россия в минувшие выходные направила США дипломатическую ноту с изложением условий для заключения мирного соглашения с Украиной. В требования Москвы, перечисленные в коммюнике, как и прежде, вошло установление контроля над территорией Донбасса, а также неразмещение войск НАТО на территории Украины. Позиция России по украинскому урегулированию показалась США "слишком твердой", говорится в публикации FT.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков позднее опроверг информацию о том, что Москва и Вашингтон обменивались документами в формате non paper (закрытыми дипломатическими нотами) по Украине.