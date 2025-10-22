Reuters: РФ направила США ноту с условиями по урегулированию на Украине

Россия в минувшие выходные направила США дипломатическую ноту с изложением условий для заключения мирного соглашения с Украиной, сообщили Reuters два американских чиновника.

В требования Москвы, перечисленные в коммюнике, как и прежде, вошло установление контроля над территорией Донбасса, а также неразмещение войск НАТО на территории Украины.

Ранее ряд западных СМИ сообщил, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским 17 октября в Вашингтоне настаивал на передаче Донбасса России. Он заявил, что Украина рискует быть уничтоженной, если конфликт продолжится. Однако сам Трамп заявил, что не поднимал вопрос "уступки" России территории Донбасса в ходе переговоров с Украиной.