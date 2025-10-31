"Я Рада дважды": Поклонская прокомментировала смену имени

Советник Генпрокурора России Наталья Поклонская официально подтвердила, что сменила имя на Радведу.

Она обратилась в своем Telegram-канале к поклонникам и поблагодарила их за поддержку во время публичного конфликта.

"После того, как, совершенно вопреки моей воле, без моего согласия, моё имя Радведа стало достоянием общественности, а личные данные оказались раскрыты. Вы оказали мне невероятную поддержку. И теперь я даже рада, что все так произошло. Можно сказать, что теперь я Рада дважды", - пошутила Поклонская.

По словам Поклонской, ей приходят письма, в которых люди сообщают о намерении назвать в честь нее своих дочерей. "Могу сказать: это имя прошло боевую закалку. И девочки, которые будут носить его, вырастут не только прекрасными, но и невероятно сильными духом, а само имя, я верю, обретет заслуженную популярность! Новые слова, новые имена — это знак того, что мир меняется. И пусть эти изменения ведут нас только к лучшему, к эпохе добра, справедливости и истинной человечности!", - заключает экс-прокурор Крыма.

Новое имя Поклонской раскрыл журналист из команды Владимира Соловьева Сергей Мардан (Ключенков) – он опубликовал фото судебного дела, на котором написано настоящее имя заявительницы – Радведы Поклонской.