Поклонская сменила имя

Скандальный конфликт разгорается между советником Генпрокурора России Натальей Поклонской и журналистом из команды Сергея Соловьева Сергеем Марданом.

Последний опубликовал в своем Telegram-канале фото судебного дела по иску Поклонской. Из снимка выяснилось, что сам он не Мардан, а Ключенков, а Поклонская – не Наталья, а Радведа.

Мардан заявил, что иск касается защиты чести и достоинства, но не уточнил повод. А вот по поводу смены имени Поклонской сделал язвительный комментарий: "Поклонская окончательно ушла в ментальное пике и сменила имя. Нет теперь не только "няш-мяш", нет и самой Натальи Владимировны. Видимо, бывшая прокурорша таким образом разрывает все связи со столь ненавистным ей христианством. И вместо имени святой мученицы Наталии Никомедийской будет носить погоняло персонажа из какой-то он-лайн игры".

Поклонская ответила в своем Telegram-канале. Она не стала отрицать, что сменила имя, но обвинила Мардана в предательстве, раскрытии ее персональных данных, которое, по словам помощника Генпрокурора, грозит ее жизни. В конце своего поста она переходит к рассуждению о наличии у Мардана первичных половых признаков.

"В отношении меня с 2014 года совершен ряд покушений, в связи с чем, как любой нормальный человек, который хочет защитить свою жизнь и близких, я предпринимаю специальные меры. Кроме того, я нахожусь под государственной защитой моей страны – России. Персональные данные, включающие в себя место жительства, фамилию, имя, отчество, в рамках подобных мер могут быть изменены. Их распространение несет не просто теоретическую, а вполне реальную угрозу мне и моей семье. И это не паранойя, а осознание того, что враг не дремлет и использует любую информацию против", - заявила Поклонская.

После периода увлечения радикальными формами православия в середине десятых Поклонская в последнее время перешла к другой крайности: в своем Telegram-канале экс-прокурор Крыма много пишет о скандинавских, кельтских и других западно-европейских языческих традициях. Например, поздравляет своих подписчиков с древними языческими праздниками.