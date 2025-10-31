В Челябинске в честь Дня тренера активисты провели открытую тренировку

В Челябинске прошла открытая тренировка в честь Дня тренера. Об этом Накануне.RU сообщили "Народном фронте" Южного Урала.

По словам участников президентского движения, несмотря на дождливую погоду, в сквере на Алом поле молодёжка "Народного фронта" провела открытую тренировку в рамках масштабной акции, посвящённой Дню тренера, которая проходит с 22 по 30 октября в более чем 50 регионах страны.



Занятие для челябинцев провёл настоящий профессионал — Мастер спорта по конькобежному спорту, чемпион мира среди студентов Даниил Геншель.

На площадке собрались 60 самых активных жителей города: активисты "Движения первых", студенты УралГУФК и "Дома студентов", а также все неравнодушные к спорту граждане.

На тренировке горожане могли лично выполнить различные упражнения, а также получить советы по здоровому образу жизни от профессионального тренера.