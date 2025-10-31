31 Октября 2025
Политика В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Мединский выступил за замену названий городов Украины на русские на онлайн-картах

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский поддержал возвращение исторических русских названий городам нынешней Украины на сервисе "Яндекс.Карты". В них указаны Днепропетровск и Елизаветград (Кировоград), который сейчас в Киеве называют Кропивницким.

"Правильно, что на карты возвращаются исторические, русские названия. Отныне по нормам русского языка никакого Днепра/Днипро, а Днепропетровск, никакого Кропивницкого, а Елизаветград и т.д. Надо уважать собственную историю и собственный язык. И не обезьянничать, копируя дурацкие решения украинских националистов", - написал Мединский.

Характерно, что в 2000 году на референдуме почти 71% жителей Кировограда высказались за сохранение названия. Но в 2016 году Киев переименовал город. Днепропетровск сейчас называется Днепр (укр. Днiпро), хотя на референдуме в 2015 году более 80% жителей выступили за прежнее название.

Киевский режим с 2014 года занимается переименованием городов, улиц, площадей, сносом памятников. Так, на днях в Одессе заколотили досками памятник Пушкину.

При этом в ДНР в "Яндекс.Картах" по-прежнему многие названия, данные Киевом городам Донбасса после 2014 года.

Теги: мединский, переименование, украина


