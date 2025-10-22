ЕГЭ по истории введут для многих гуманитариев с 2026 года

Минобрнауки планирует уже с 2026 года сделать ЕГЭ по истории обязательным для поступления на социально-гуманитарные направления. Точнее, дать право вузам установить его в качестве такового. Проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Предлагается установить в качестве обязательного ЕГЭ не только обществознание, но и историю. Новые правила затронут такие специальности, как "Социология", "Юриспруденция", "Таможенное дело", "Реклама и связи с общественностью", "Издательское дело", "Сервис". То есть вузы могут ввести вместо обществознания историю или же оставить это на выбор абитуриентам. Сейчас обязательными ЕГЭ везде являются русский язык и математика, а третий определяют вузы.

Повышение значимости истории в школе началось после начала СВО. Власти озаботились тем, что дети слабо знают историю родной страны, которая в значительной степени формирует идентичность человека и гражданина. ЕГЭ по истории со временем станет обязательным при поступлении в гуманитарные вузы, заявил недавно министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Вопрос только в сроках.



