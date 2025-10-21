На Украине готовы исказить Европейскую хартию региональных языков ради запрета русского

На Украине хотят исключить русский язык и молдавский из перечня языков, подлежащих защите по Европейской хартии региональных языков. Такой законопроект внесен в Раду и имеет все шансы на принятие.

В пояснительной записке говорится, что русский остается наиболее распространенным языком на Украине и может вытеснить мову из публичной сферы, поэтому его надо исключить из перечня. Предлогом является то, что в названии документа термин minority languages был переведен неправильно. На самом же деле речь там о языках, на которых говорит небольшое количество людей. К русскому это не относится. Таким образом, сами власти в Киеве признают, что на Украине по-прежнему говорят по-русски и с этим надо бороться.

По последним данным, даже в Киеве только 17% учеников общаются на мове в школе. В частной сфере, не на камеру, почти все говорят по-русски. По данным исследования украинского Центра контент-анализа "Пространство свободы", проведенного в 2020 году, в украинском сегменте соцсетей 84% сообщений были написаны на русском языке. После начала СВО часть жителей Украины демонстративно перешли на мову, но опросы до сих пор показывают, что на мове говорят не более трети населения.

Украина подписала Европейскую хартию региональных языков в 1996 году, Рада ратифицировала ее первый раз в 1999 году, потом местный Конституционный суд отменил это решение. Повторная ратификация была в 2003 году. При этом сама конституция Украины гарантирует свободное использование, развитие и защиту русского языка. Однако она во внимание не принимается.