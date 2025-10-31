31 Октября 2025
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Для пользователей Telegram и WhatsApp* в России может осложниться авторизация

У российских пользователей мессенджеров Telegram и WhatsApp* могут возникнуть проблемы со способами авторизации. Издание "Код Дурова" утверждает со ссылкой на неназванные источники, что от российских операторов потребовали прекратить передачу SMS и звонков, необходимых для регистрации и авторизации. И если для авторизации можно использовать и другие способы, например, получение кода на электронную почту, то при регистрации нового пользователя без обращения к услугам оператора связи не обойтись.

О том, от кого именно поступило распоряжение и насколько оно официально, издание не сообщает. Журналисты проверили отправку авторизационного кода в сетях трех федеральных операторов, в двух случаях проблем не было, в третьем – сообщение не пришло. Издание сочло это косвенным подтверждением инсайда. Операторы t2 и Билайн отказались комментировать информацию о запрете.

Ранее Роскомнадзор признал, что "частично блокирует" работу иностранных мессенджеров в южных регионах страны и объяснил это борьбой с мошенниками.

*мессенджер WhatsApp принадлежит американской технологической корпорации Meta, которую российский суд признал экстремистской организацией и запретил на территории РФ

Теги: мессенджер, авторизация, блокировка


