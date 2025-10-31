Суд признал погибшим шахтера рудника "Пионер", смерть которого оспаривала его мать

Суд признал погибшим шахтера на руднике "Пионер", тело которого не нашли после аварии в 2024 году. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Амурской области.

18 марта 2024 года на одном из крупнейших в России золотодобывающих предприятий, руднике "Пионер", произошло обрушение горной массы, в результате которого под завалами оказались 13 человек. В поисках участвовали более 200 спасателей. Обследование рудника, проведенное 25 марта, показало, что он с высокой вероятностью затоплен. 1 апреля в Амурской области принято решение о прекращении спасательной операции на руднике "Пионер" по причине высокой угрозы повторных обвалов. Обнаружить и извлечь тела не удалось.

Ранее суды в разных регионах уже признали умершими 12 горнорабочих. Однако мать одного из шахтеров оспаривала это решение, указывая на отсутствие доказательств, подтверждающих обстоятельства гибели ее сына. Это препятствовало завершению расследования и оформлению выплат для всех семей погибших.

В августе 2025 года суд приговорил управляющего директора рудника "Пионер" Алексея Бирюкова и главного инженера предприятия Дениса Черникова к 5,5 года лишения свободы за трагедию с гибелью 13 шахтеров. По мнению следствия, бездействие Бирюкова и Черникова стало одной из ключевых причин аварии. Директор рудника, возглавляя опасный производственный объект, знал, что работы в шахте идут вблизи заполненного водой карьера. Несмотря на то, что данное обстоятельство – нарушение правил безопасности при ведении горных работ, управляющий директор не организовал осушение карьера.