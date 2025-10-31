В ДНР ликвидировано Минобороны

Глава ДНР Денис Пушилин ликвидировал министерство обороны республики. Это следует из указа, опубликованного на сайте руководителя ДНР.

Председателем ликвидационной комиссии назначен Денис Синенков. Причина ликвидации – вхождение республики в состав России.

Напомним, по результатам референдумов 2022 г. в четырёх регионах, воссоединение с Россией поддержали от 87% населения в Херсонской области до 99% в ДНР. Параллельный опрос показал, что это поддерживают и 78% россиян.