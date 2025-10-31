На Урале мастера осудят за гибель упавшего в кипяток слесаря

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело о нарушении требований безопасности работ в тепловой камере. В результате погиб слесарь ресурсоснабжающей организации.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался мастер участка филиала "Свердловский" ПАО "Т-Плюс". Трагедия случилась 24 февраля 2025 года. В тот день мастер получил от начальника смены наряд-допуск на проведение работ повышенной опасности по спуску в тепловую камеру, закрытию и открытию арматуры между домами по улице Ленина в Лесном. Обвиняемый отправил слесаря аварийно-восстановительных работ в запаренную тепловую камеру, не проверив условия нахождения внутри.

В итоге слесарь, работая в условиях недостаточной видимости и запаренности, упал в горячую воду температурой не менее 56-68 градусов. Пострадавший получил ожоги кипятком 92% площади тела. Спустя три дня слесарь скончался в больнице от ожогового шока.

Как отметили в прокуратуре, сам мастер свою вину признал частично. Его уголовное дело рассмотрит городской суд Лесного.