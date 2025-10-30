Минобороны: ПВО перехватила и уничтожила 24 украинских беспилотника над регионами РФ

Сегодня дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотника, замеченных над территориями России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, с 15.00 до 20.00 по мск, больше всего БПЛА было обнаружено над Белгородской областью - 14 аппаратов. Над территорией Брянской области - 5, Калужской - 2.

Еще по одному беспилотнику уничтожено над Курской, Тульской областями и Республикой Крым.