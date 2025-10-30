В одном из городов Южного Урала введут туристический налог

С 2026 года в Миассе будет введен туристический налог. Об этом Накануне.RU сообщили в Собрании депутатов Миасского городского округа.

Ставка налога составит 2%. Такое нововведение направлено на привлечение дополнительных средств в бюджет и повышение туристической привлекательности города. Поступления в бюджет от туристического налога должны составить не менее 8 млн рублей за год.

Мэрия соберет бизнесменов, чтобы объяснить, как применять новый платеж.