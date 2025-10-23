В Тюмени вводят туристический налог

В Тюмени с 1 января 2026 года будут взимать туристический налог, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующий закон сегодня приняли депутаты городской думы.

В 2026 году налог составит 2%; в 2027 году — 3%; в 2028 году — 4%. Начиная с 2029 года — 5% от налоговой базы. Налог будут выплачивать гостиницы, базы отдыха, кемпинги и санатории Тюмени, которые заложат его в стоимость проживания.

Планируется, что это принесет в бюджет 45-90 млн руб. в год. Снижения пассажиропотока не ожидается.