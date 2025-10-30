30 Октября 2025
Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Тюменские ветераны СВО с инвалидностью смогут обучиться вождению автомобиля с ручным управлением

В Тюменской области дан старт важной программе, призванной обеспечить мобильность и полномасштабную реабилитацию ветеранов специальной военной операции, получивших инвалидность. Региональному отделению ДОСААФ России передан современный автомобиль, специально оборудованный для обучения вождению лиц с ограниченными возможностями, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Директор департамента социального развития Тюменской области Дмитрий Грамотин отметил, что потребность в переобучении есть.

"Поэтому по поручению губернатора Тюменской области приобретен автомобиль "Lada Vesta" с ручным управлением для инвалидов с боксом для подъема кресла-коляски. Автомобиль будет работать по всей области по зональному принципу. Ребята сегодня уже протестировали автомобиль, оценили, насколько он удобен в вождении", - заявил он.

Председатель Регионального отделения ДОСААФ России Тюменской области Жаксылык Шайкенов сообщил, что обучение будет проходить не только в Тюмени, но и в Тобольске, и в Ишиме, что позволит сделать программу доступнее.

"Для тех, кто уже имеет права категории "B", курс займет 20 часов. Для тех, кто только начинает, предусмотрен полный курс продолжительностью около трех месяцев (180 часов теории и 56 часов практики). Мы готовы предложить гибкий график обучения. Все наши инструкторы прошли специальную подготовку и имеют соответствующие сертификаты".

Руководитель тюменского филиала фонда "Защитники Отечества" Динара Поштаренко подчеркнул, что для военнослужащих, прошедших через тяжелейшие испытания, возможность снова сесть за руль – это не просто навык, это обретение новой частички себя, возвращение к активной и полноценной жизни.

"Мы гордимся тем, что можем быть частью этого важного этапа их реабилитации и адаптации", - заявил он.

В Тюменской области ветеранам специальной операции уже вручили два специальных автомобиля с ручным управлением от фонда "Защитники Отечества". До конца года планируют передать еще пять таких машин. На 2026 год филиал фонда уже работает над заявками на обеспечение еще 19 ветеранов спецтранспортом.

В Тобольске уже действует инициатива по обучению ветеранов СВО вождению. Глава города Петр Вагин торжественно вручил участникам специальной военной операции свидетельства о профессии водителя.

Программа инициирована правительством Тюменской области и региональным филиалом фонда "Защитники Отечества". Бесплатное обучение в ДОСААФ и автомобиль предоставляются только ветеранам СВО с парной ампутацией или передвигающимся на колясках.

Теги: ветераны СВО, инвалидность, автомобиль с ручным управлением, ДОСААФ


