Орбан: НПЗ, использующий российскую нефть, мог подвергнуться нападению

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе компании MOL в Венгрии, использующем российское сырье, мог произойти в результате нападения извне. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Он сообщил, что расследование идет "полным ходом". "Мы до сих пор не знаем, был ли это несчастный случай, неисправность или нападение извне", - цитирует Орбана ТАСС.

Сильный пожар произошел 21 октября на крупнейшем в Венгрии нефтеперерабатывающем заводе компании MOL в Сазхаломбатте (область Пешт). Предприятие использует в основном российскую нефть. Сразу после ЧП представители компании заявляли, что пожар произошел не из-за теракта, взрыва или какого-то целенаправленного внешнего воздействия.