В Сургуте полицейские задержали водителя, наехавшего на пешеходов

В Сургуте полицейские задержали водителя, подозреваемого в совершении ДТП, повлекшего смерть пешехода, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Вчера, около 15.45, на улице Крылова в Сургуте произошло дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями. По предварительной информации, 36-летний водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов в районе дома №26.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое пешеходов: женщина 1960 года рождения и мужчина 1971 года рождения. Оба с полученными травмами были экстренно доставлены в медицинское учреждение. Мужчина впоследствии скончался в больнице от полученных травм.

После ДТП водитель скрылся с места происшествия, оставив автомобиль неподалеку. По имеющимся данным, спустя некоторое время он вернулся к месту трагедии, но, оценив обстановку, скрылся повторно — до прибытия сотрудников полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан по месту жительства. При задержании у него установлено состояние алкогольного опьянения – 1,08 промилле. Задержанный пояснил, что употребил алкоголь после ДТП. При проверке установлено, что задержанный ранее дважды привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и был лишен водительского удостоверения до марта текущего года.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "б" части 4 статьи 264 УК РФ. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.