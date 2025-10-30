За некоторые костюмы на Хэллоуин в этом году можно получить штраф и арест

В этом году празднование Хэллоуина для россиян может обернуться штрафами, поскольку атрибутика праздника тесно соседствует с символикой сатанизма*, который был признан российским судом экстремистской организацией.

Юристы рекомендуют тщательно выбирать костюмы и украшения, чтобы не быть оштрафованными по КоАП на 1-2 тыс. руб. Впрочем, за публичную демонстрацию сатанинской* символики можно получить и административный арест до 15 суток.

Эксперты рекомендуют, например, отказаться от пентаграмм. А вот тыквы, летучие мыши и котелки с зельями вроде как под штрафы не попадают, но это не точно – правоприменительная практика пока скудная, а сама формулировка судебного решения слишком абстрактна и пространна.

*российский суд признал международное движение сатанизма экстремистской организацией и запретил ее на территории РФ