Жители поселка в Челябинской области требуют воду и тепло: органы власти бездействуют

Жители поселка Увильды в Челябинской области сталкиваются с перебоями водоснабжения и изношенными теплосетями, при этом администрация Аргаяшского района не принимает мер для устранения этих проблем. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном Следственном комитете.

Мониторинг СМИ позволил сотрудникам Следственного комитета установить, что жители поселка долго остаются без воды, а трубы отопления находятся в аварийном состоянии. Жалобы людей остаются без внимания администрации, что нарушает их права на нормальные жилищные условия.

В настоящий момент следователи проверяют все обстоятельства, опрашивают жителей и устанавливают виновных.