30 Октября 2025
Фото: Reuters / Yves Herman

Европа предложит свой мирный план для Украины из 12 пунктов

Несколько европейских стран совместно разработали план урегулирования военного конфликта, который предусматривает поэтапное снятие санкций с России. Он состоит из 12 пунктов, предусматривает завершение боевых действий по нынешней линии фронта и является совершено неприемлемым для России.
После этого немедленно начинается мониторинг прекращения огня под руководством США. Затем Россия и Украина согласуют "пакт о ненападении", а Запорожская АЭС передается "третьей стороне" с последующей передачей контроля Киеву. Против России отменяются "символические санкции". Киев договаривается с Москвой об управлении воссоединенных с Россией регионов и получает международные гарантии безопасности. Также Киев и Москва "усиливают взаимопонимание и уважение к разнообразию языков, культур и религий". После всего этого санкции против России постепенно отменяются, а Запад размораживает российские активы, но только после согласования "компенсаций" Украине. Последней пообещают возможность ускоренного вступления в ЕС.

Как пишет Reuters, основа этого плана проста - прекратить огонь и заморозить конфликт. Президент РФ Владимир Путин не раз говорил, что полноценное урегулирование невозможно без устранения первопричин. Просто остановить боевые действия, чтобы дать передышку киевскому режиму и перевооружить его, - такой "план" Россию не устраивает. А министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что просто перемирие на Украине будет противоречить договоренностям, достигнутым между президентами России и США на Аляске 15 августа.

Политолог Сергей Михеев, комментируя западные планы, считает, что Россия информационно недорабатывает, так как мы все время обсуждаем их планы, а не предлагаем свои. Нужно, чтобы Запад обсуждал наши планы и вбрасывать их в СМИ. По его мнению, важность этого вопроса в России недооценивают.

